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Джаббаров: Азербайджан нацелен на диверсификацию экономики

Джаббаров: Азербайджан нацелен на диверсификацию экономики Азербайджан нацелен на диверсификацию своей экономики и экспорта.
Бизнес
22 мая 2023 г. 16:24
Джаббаров: Азербайджан нацелен на диверсификацию экономики

Азербайджан нацелен на диверсификацию своей экономики и экспорта.

Как сообщает корреспондент Report из Вильнюса, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

“В Азербайджане мы нацелены на диверсификацию нашей экономики и экспорта. За последние 4 года мы удвоили объем нашего ненефтяного и газового экспорта из Азербайджана”, - сказал он, отметив, что приоритетными направлениями для Азербайджана являются: промышленность, транспорт и энергетический переход.

"Мы являемся традиционными экспортерами нефти и природного газа, сейчас также работаем над тем, чтобы стать экспортером возобновляемых источников энергии", - сказал он.

Он также отметил стратегическое расположение Азербайджана, которое открывает стране доступ к рынкам Центральной Азии, соседней Грузии и Турции.

Джаббаров также отметил, что между Азербайджаном и Литвой существует ряд правовых рамок, как "Соглашение о защите инвестиций" и "Соглашение об избежании двойного налогообложения".

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Azərbaycan öz iqtisadiyyatını şaxələndirməyi hədəfləyir”
Версия на английском языке Minister: Azerbaijan aims to diversify economy

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