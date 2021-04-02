Джаббаров: Азербайджан и Турция подпишут документ о цифровой торговле

Азербайджано-турецкие отношения достигли пика

Азербайджано-турецкие отношения достигли пика.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров во время выступления на круглом столе по азербайджано-турецким экономическим связям.

По его словам, Азербайджан и Турция находятся рядом друг с другом на всех платформах.

Министр отметил, что Азербайджан намерен еще больше расширить свое сотрудничество с Турцией: "До сих пор для бизнесменов были проведены многочисленные мероприятия. Бизнес-форумы, торговые миссии с участием бизнесменов создают условия для реализации новых проектов. Торговая сфера занимает важное место в нашем двустороннем сотрудничестве".

По словам Микаила Джаббарова, несмотря на рост товарооборота в предыдущие годы, из-за негативного влияния пандемии на глобальную торговлю, товарооборот в 2020 году сократился на 8% и составил 4,2 млрд долларов США: "Уверен, что осуществляемая нами совместная работа, а также вступление в силу подписанного 25 февраля прошлого года соглашения о преференциальной торговле будут способствовать росту наших торговых связей. К концу этого года мы достигнем объема торговли, превышающего цифры, достигнутые в 2019 году".

М.Джаббаров отметил, что меморандум о взаимопонимании о цифровой торговле между Азербайджаном и Турцией позволит расширить торговые связи в новой плоскости.