Дворкович: Азербайджанская продукция востребована на российском рынке

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Вопросы развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией обсуждены сегодня в ходе визита в Баку заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича.

Как сообщает Report, А.Дворкович заявил журналистам, что провел плодотворную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по данному вопросу.

"Мы констатировали, что у нас сложились дружественные стратегические отношения в политической сфере, это позволяет успешно продвигать экономические проекты", - заявил А.Дворкович, отметив, что торговля между Азербайджаном и Россией растет быстрыми темпами.

"Мы стали больше покупать азербайджанских товаров на российском рынке, азербайджанская продукция на нашем рынке востребована", - добавил заместитель председателя правительства РФ.

Он отметил, что в ходе визита также была обсуждена возможность развития транспортного и энергетического коридора Север-Юг (Россия-Азербайджан-Иран) и перспектива сотрудничества по этому направлению, он также добавил, что существуют интересные совместные проекты в фармацевтической сфере, производстве оборудования.

По его словам, стороны также договорились активизировать сотрудничество по согласованию ряда документов, в том числе плана сотрудничества в инвестиционной сфере, соглашения по синхронизации работы энергетических систем двух стран, активизировать сотрудничество по расширению торговли и инвестиций: "Мы способны на фоне даже тех политических трудностей, которые существуют сегодня с Европой и США, усилить наше направление".

Он подчеркнул, что подобное сотрудничество принесет пользу всему региону.