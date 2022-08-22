Две страны Европы начали закупать картофель из Азербайджана

В первой половине этого года Азербайджан импортировал 100 тысяч тонн картофеля (кроме семенного) на сумму 26,3 миллиона долларов США.

В первой половине этого года Азербайджан импортировал 100 тысяч тонн картофеля (кроме семенного) на сумму 26,3 миллиона долларов США.

Согласно расчетам Report, основанным на данных Госкомстата, это больше на 1,4% – в количественном выражении, на 11% в стоимостном, чем за аналогичный период прошлого года.

Из Ирана было импортировано 36 128 тонн (-60,6%) на сумму 8,9 млн долларов США (меньше на 60% по сравнению с 1 годом назад), из Турции 30 620 тонн (+6 раз) на сумму 7,7 млн ​​долларов США (+6 раз), из Пакистана 24 556 тонн (+501 раз) на сумму 7,4 млн долларов США (+491 раз) , из Грузии 5 856 тонн (+4 раза) на сумму 1,5 млн долларов США (+4,1 раза), из Украины 2 824 тонны продукции (+141 раз) на сумму 847 тысяч долларов США (+212 раз).

За отчетный период Азербайджан экспортировал 78 156 тонн картофеля на сумму 35,1 миллиона долларов США, что на 15% и 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года соответственно.

В Россию было экспортировано 73 532 тонны продукции (-13,5 %) на сумму 33,4 млн долларов США (меньше на 12,8% по сравнению с показателем годом ранее), в Белоруссию - 1 886 тонн (+42 %) на сумму 776 тыс. долларов США (+2,2 раза), в Украину - 1 414 тонн (-70 %) на сумму 561 тыс. долларов США (-47 %), в Грузию - 527,6 тонны (+7,8 раза) на сумму 131 тыс. долларов США (+11 раз), в Литву - 368,8 тонны на сумму 91 тыс. долларов США, в Словению - 165,8 тонны на сумму 43 тыс. долларов США.

В этом году впервые за последние 11 лет были осуществлены поставки в Литву и Словению.