Две китайские компании объединились в крупнейшего в мире производителя стали

Ansteel занимала седьмое место в рейтинге крупнейших производителей мира, Benxi Steel - 19-е

Китайские производители стали Ansteel Group и Benxi Steel Group объявили о слиянии, в результате чего они образуют третью в мире по величине сталелитейную компанию.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа" .

Согласно данным, опубликованным в июне текущего года Всемирной ассоциацией производителей стали, Ansteel занимала седьмое место в рейтинге крупнейших производителей мира, Benxi Steel - 19-е. В прошлом году объемы производства нерафинированной стали Ansteel составили 38,19 млн тонн, Benxi Steel - 17,36 млн тонн. Исходя из данных прошлого года, при их объединении общий объем выпуска достигнет 55,55 млн тонн. При этом, как пишет агентство, этот показатель может увеличиться до 63 млн тонн в год.

В прошлом году третье место в списке крупнейших производителей занимала китайская компания Hesteel Group с объемом производства нерафинированной стали 43,76 млн тонн. На первом месте расположилась компания из КНР China Baowu Group, производящая 115,29 млн тонн. На втором - люксембургская ArcelorMittal с объемом производства 78,46 млн тонн.

Согласно договоренностям китайских компаний, 51% акций Benxi Steel перейдет к Ansteel, и Benxi Steel станет ее дочерним предприятием. "Это исторический момент в развитии Ansteel", - цитирует агентство генерального директора компании. По его словам, "общее число сотрудников Ansteel после реструктуризации составит около 200 тыс. человек".

К 2025 году Ansteel планирует производить около 70 млн тонн нерафинированной стали и 50 млн тонн железорудного концентрата, что принесет операционную прибыль в размере 300 млрд юаней (около 46,3 млрд долларов США).

Компании Ansteel и Benxi Steel основаны в 1916 и 1905 годах соответственно, обе они расположены в провинции Ляонин на северо-востоке Китая.