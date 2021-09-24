Дубай разрешил торговлю криптовалютой в свободной экономической зоне

Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам в ОАЭ и администрация Всемирного торгового центра Дубая договорились о поддержке торговли криптовалютою в свободной зоне.

Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам в ОАЭ и администрация Всемирного торгового центра Дубая договорились о поддержке торговли криптовалютою в свободной зоне.

Как передает Report, об этом сообщает Gulf News со ссылкой на министерство финансов.

Dubai World Trade Centre, или DWTC, отныне может выдавать разрешения и лицензии на осуществление финансовой деятельности, связанной с цифровыми активами.

"DWTC рассчитывает стать хабом для формирования экосистемы новых технологий", - заявил СEO центра Хелал Саид Альмарри.

Свободная зона DWTC была открыта в 2016 году в первом небоскребе Дубая. Еженедельно там проходят различные выставки. Предприниматели со всего мира могут арендовать в зоне виртуальные и реальные офисы.