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Дубай разрешил торговлю криптовалютой в свободной экономической зоне

Дубай разрешил торговлю криптовалютой в свободной экономической зоне Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам в ОАЭ и администрация Всемирного торгового центра Дубая договорились о поддержке торговли криптовалютою в свободной зоне.
Бизнес
24 сентября 2021 г. 14:00
Дубай разрешил торговлю криптовалютой в свободной экономической зоне

Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам в ОАЭ и администрация Всемирного торгового центра Дубая договорились о поддержке торговли криптовалютою в свободной зоне.

Как передает Report, об этом сообщает Gulf News со ссылкой на министерство финансов.

Dubai World Trade Centre, или DWTC, отныне может выдавать разрешения и лицензии на осуществление финансовой деятельности, связанной с цифровыми активами.

"DWTC рассчитывает стать хабом для формирования экосистемы новых технологий", - заявил СEO центра Хелал Саид Альмарри.

Свободная зона DWTC была открыта в 2016 году в первом небоскребе Дубая. Еженедельно там проходят различные выставки. Предприниматели со всего мира могут арендовать в зоне виртуальные и реальные офисы.

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