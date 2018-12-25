Торгово-промышленная палата Дубая призывает к укреплению экономических связей ОАЭ и Азербайджана

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Торгово-промышленная палата Дубая (Dubai Chamber of Commerce and Industry) призывает к укреплению экономических связей между ОАЭ и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом было заявлено на ежегодном приеме Палаты в бакинском офисе.

Для обсуждения возможностей двусторонней торговли и инвестиций в мероприятии приняли участие более 200 представителей государственного и частного секторов Азербайджана и ОАЭ.

Посол ОАЭ в Азербайджане Мохаммед Ахмед Хамел Аль Кубаиси отметил глубокие политические, экономические и торговые связи между ОАЭ и Азербайджаном, и проведение подобных мероприятий важным шагом на пути к укреплению двусторонних отношений.

Директор международных офисов торгово-промышленной палаты Дубая Омар Хан подчеркнул важность развития торговли и инвестиций между Дубаем и Азербайджаном. Он также подтвердил готовность Дубайской палаты предоставить бизнесменам обеих стран необходимую поддержку и возможности для установления успешного делового партнерства.

С момента своего открытия в 2012 году представительство Дубайской палаты в Баку стало ключевым фактором в развитии деловых отношений между двумя странами. Офис способствует инвестициям ОАЭ в азербайджанские рынки и помогает азербайджанским компаниям, желающим выйти на рынки Дубая и ОАЭ.