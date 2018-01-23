Dresscode решит проблемы бакинских модниц - ФОТО

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Баку открылся уникальный бутик аренды вечерних нарядов для дам. Магазин Dresscode предоставляет сервис проката платьев на любой случай жизни - на свадьбу, на вечеринки, коктейльные платья любых размеров.

Как сообщает Report, главная цель магазина Dresscode - решить проблему современных модниц по поиску новых платьев на любое мероприятие.

Этот вопрос становится особо актуальным в эпоху широкого использования социальных сетей, когда почти каждый выкладывает фото с мероприятий на личные странички, и одно платье больше двух раз никто не одевает. Потом это платье просто пылится в шкафу. Dresscode помогает клиентам каждый раз красоваться в новом наряде, не потратив при этом большой суммы денег.

Цена на ту или иную модель формируется в зависимости от бренда, материала платья, сложности его мелкого ремонта, а также суммы расходов на химчистку. Затраты на обслуживание платья уже включены в стоимость его проката. Изначально в магазине было около 50 платьев. Сейчас их уже более ста, и каждую неделю или две приходят новые модели. Все платья — классические, нет ничего эпатажного. Они сдаются в аренду ограниченное количество раз: у каждого есть свой "срок жизни", по истечении которого его заменят.

Ассортимент бутика составляют модели производства известных мировых брендов. Платья закупаются в Америке и предлагаются в аренду клиентам по приемлемым ценам. Цены стандартные. Почти все коктейльные платья стоят от 35 до 70 манат, а платья в пол - от 80 до 150 манат. Это максимальная цена, за исключением люксовых платьев. Сейчас самим магазином или через посредников покупаются платья в Европе и США.

Dresscode планирует расширить ассортимент платьев, чтобы каждый клиент мог найти платье по душе, a также в будущем предлагать услуги стилиста прямо в бутике.

По правилам бутика, платья предоставляются к пользованию клиенту на 24 часа. Аренда платьев осуществляется на основе договора с клиентом, где прописаны все нюансы, в частности находят отражение обязательства сторон в случае возникновения непредвиденных ситуаций с платьем.

Также в магазине можно взять в аренду различные аксессуары.

Кроме того, бутик осуществляет и прием платьев. При этом обязательное условие - чтобы они были брендовыми и отвечали требованиям магазина. При этом 40 процентов от каждой аренды переданного клиентом наряда предоставляется его хозяину.

В скором времени Dresscode также презентует свой сайт, на котором можно будет увидеть весь ассортимент бутика и проверить, есть ли бронь на понравившееся платье на нужный клиенту день.

Ознакомиться с ассортиментом магазина можно с 11:00 до 19:00 по адресу: г. Баку, ул. Афияддина Джалилова, 11. Для получения дополнительной информации о бутике можно связаться по номеру (050) 384 84 86, а также подписавшись на страницу в Facebook @dresscode.az.