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Дорожная полиция: Срок эксплуатации 60% автомобилей превышает 20 лет

Дорожная полиция: Срок эксплуатации 60% автомобилей превышает 20 лет Срок эксплуатации большинства автомобилей в Азербайджане превышает 20 лет.
Бизнес
1 июня 2023 г. 12:57
Дорожная полиция: Срок эксплуатации 60% автомобилей превышает 20 лет

Срок эксплуатации большинства автомобилей в Азербайджане превышает 20 лет.

Как сообщает Report, об этом начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Эльвин Гусейнзаде сказал на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В Азербайджане насчитывается более 1 млн 700 тыс. транспортных средств. Срок эксплуатации 60 процентов из них составляет более 20 лет. Новый законопроект окажет положительное влияние на регулирование этого процесса", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi: "Avtomobillərin 60 %-nin istismar müddəti 20 ildən çoxdur"

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