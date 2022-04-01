Изменятся ли в Азербайджане цены на обои?

Ситуация, возникшая по мере роста напряженности между Россией и Украиной, проявляется в Азербайджане в различных сферах. Рынок обоев – одна из подобных сфер. Эта отрасль, не имеющая местного производства в стране, конкретно зависит от импорта. Основными и

Ситуация, возникшая по мере роста напряженности между Россией и Украиной, проявляется в Азербайджане в различных сферах. Рынок обоев – одна из подобных сфер. Эта отрасль, не имеющая местного производства в стране, конкретно зависит от импорта. Основными импортерами являются Украина и Россия.

Если взглянуть на статистические данные, то в прошлом году Азербайджан закупил из-за рубежа 9 тыс. 989 тонн обоев (лицевая сторона покрыта слоем покрашенной и узорчатой пластиковой массы) на сумму 31,534 млн долларов США. На Россию в ценовом выражении приходится 22,9%, в количественном - 18,3%, на долю Украины - соответственно 33,2% и 30,1%.

Какова же ситуация на местном рынке обоев после начала войны? Насколько происходящее повлияло на цены?

Заведующий магазином по продаже обоев Джабраил Гусейнов сообщил Report, что заказанные из Украины товары не поступают. Обычно прибывающий за 5-6 дней товар находится в пути более одного месяца.

"В некоторых фирмах уже наблюдается подорожание. Учитывая, что обои у нас не производятся, цены неплохие. Мы импортируем товары и из Китая, у нас большой ассортимент. Цены на китайские товары пока не выросли. Но цены на украинские и российские обои поднялись. Мы не можем перечислять деньги в Россию и Украину и поэтому не можем покупать товар. Товары мы возим грузовиками. Пока они приедут из Украины самая низкая цена на рулон (10 метров) обходится в 11 манатов. Самая высокая - около 120 манатов. Обычно каждая партия включает 20-25 рулонов", - сказал менеджер магазина.

Он отметил, что в настоящее время на рынке цены на российские и украинские обои выросли на 2-3 маната. Он также добавил, что самые качественные обои поступают из Китая, там имеются заводы брендовых компаний.

Занимающийся оптовой продажей обоев Аслан Меликов сообщил, что они в основном завозят белорусские товары. Он также добавил, что проблем с поставками из этой страны не имеется:

"Мы закупили товар и из Украины, но он пока не приехал. Наши заказы из России также не прибыли. Проблемы с Россией связаны с перечислением денег".

А.Меликов сообщил о росте цен на обои: "Сейчас на рынке основной спрос на дешевые обои. А это товары из Беларуси, Украины и России".