Дом Азербайджана в Венгрии организовал Фестиваль граната

15:15

Дом Азербайджана в Венгрии в сотрудничестве с Общественным объединением "Ассоциация туристических гидов Азербайджана" организовал Фестиваль граната.

Как сообщает Report, посетители получили возможность попробовать гранаты, гранатовый сок, гранатовое вино и другие продукты на основе граната.

На мероприятии также рассказали о питательных свойствах и пользе граната.

Отмечено, что фестиваль направлен на продвижение туристического потенциала Азербайджана.

Член Ассоциации туристических гидов Азербайджана Тёрёк Тимеа выступила с презентацией, посвященной богатому туристическому потенциалу Азербайджана. Она рассказала о живописной природе и уникальном культурном наследии Азербайджана и пригласила гостей фестиваля открыть для себя красоты нашей страны.