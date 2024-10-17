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Дом Азербайджана в Венгрии организовал Фестиваль граната

Дом Азербайджана в Венгрии организовал Фестиваль граната 15:15
Бизнес
17 октября 2024 г. 15:31
Дом Азербайджана в Венгрии организовал Фестиваль граната

Дом Азербайджана в Венгрии в сотрудничестве с Общественным объединением "Ассоциация туристических гидов Азербайджана" организовал Фестиваль граната.

Как сообщает Report, посетители получили возможность попробовать гранаты, гранатовый сок, гранатовое вино и другие продукты на основе граната.

На мероприятии также рассказали о питательных свойствах и пользе граната.

Отмечено, что фестиваль направлен на продвижение туристического потенциала Азербайджана.

Член Ассоциации туристических гидов Азербайджана Тёрёк Тимеа выступила с презентацией, посвященной богатому туристическому потенциалу Азербайджана. Она рассказала о живописной природе и уникальном культурном наследии Азербайджана и пригласила гостей фестиваля открыть для себя красоты нашей страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMacarıstandakı Azərbaycan Evi Nar Festivalı təşkil edib

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