Должны ли рестораны взимать с клиентов сервисный сбор?

В последнее время в некоторых ресторанах Баку взимается сервисный сбор в качестве дополнительной платы за обслуживание. В среднем, это примерно 10% от общей суммы. В бакинских ресторанах всегда была популярна традиция добровольно давать чаевые. Как правил

В последнее время в некоторых ресторанах Баку взимается сервисный сбор в качестве дополнительной платы за обслуживание. В среднем, это примерно 10% от общей суммы. В бакинских ресторанах всегда была популярна традиция добровольно давать чаевые. Как правило, эти деньги достаются официанту. Сервисные сборы, включаемые в чек, являются своего рода обязательной формой чаевых. Возникает вопрос, доходят ли деньги до персонала или включаются в общий оборот ресторана? Имеют ли право рестораны взимать сервисный сбор?

Report побеседовал на эту тему с председателем правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самиром Дюбенди.

По его мнению, чаевые несколько улучшают финансовое положение обслуживающего персонала: "Считается, что традиция давать чаевые в ресторанах зародилась в Англии в 16 веке. В советское время в нашей стране эта традиция не приветствовалась. Но в период независимости отношение к этому вопросу кардинально изменилось. Клиенты дают чаевые за хорошее обслуживание. В целом, нигде в мире нет высоких зарплат в сфере услуг, в частности, в ресторанном бизнесе. Таким образом, чаевые улучшают финансовое положение работников".

“Во Франции в 1955 году был принят закон, разрешающий включать в счет сервисный сбор. У нас нет такого закона. Во многих европейских странах сервисный сбор составляет 5-10% общего счета, в США - до 15-25%. Давать чаевые не принято в таких странах, как Китай, Япония, Корея. Если вы выйдете из ресторана или кафе, оставив на столе чаевые, официант может подумать, что вы забыли свои деньги и побежать за вами. В некоторых штатах США есть закон, позволяющий владельцу ресторана платить своим сотрудникам низкую зарплату, поскольку в них широко распространена традиция оставления чаевых, при этом эти доходы не облагаются налогом. В Азербайджане сервисный сбор чаще всего встречается в дорогих ресторанах с высоким уровнем обслуживания. В некоторых ресторанах собранные чаевые распределяются между всеми работниками ресторана. Думаю, что в вопросе сервисного сбора или чаевых нет ничего незаконного", - сказал Дюбенди.

Что касается того, в чей карман идут деньги от сервисного сбора, Дюбенди подчеркнул, что это внутреннее решение каждого ресторана: "В нашем законодательстве есть большие пробелы в связи с этими вопросами. Вообще у нас очень мало законов, нормативно-правовых документов, регулирующих ресторанный бизнес. В зарубежных странах обычно этот вопрос регулируется законом, и доходы от сервисного сбора достаются персоналу. У нас же нет структуры, которая контролирует эти процессы, регулирует ресторанный бизнес в целом. Агентство продовольственной безопасности Азербайджана контролирует продовольственную безопасность, а Государственное агентство по туризму заявляет, что вмешательство в деятельность ресторанов не в их компетенции. Получается, что государство не рассматривает ресторанный бизнес как вид деятельности, связанный с туризмом. А я думаю иначе. Рестораны, также как отели, обслуживают внутренних и иностранных туристов, и их деятельность является частью индустрии гостеприимства”.