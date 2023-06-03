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Должностные оклады сотрудников Государственной налоговой службы утверждены в новой редакции

Должностные оклады сотрудников Государственной налоговой службы утверждены в новой редакции Кабинет министров внес изменения в постановление от 28 октября 2021 года "Об утверждении ежемесячных должностных окладов работников Государственной налоговой службы при Министерстве экономики".
Бизнес
3 июня 2023 г. 13:34
Должностные оклады сотрудников Государственной налоговой службы утверждены в новой редакции

Кабинет министров внес изменения в постановление от 28 октября 2021 года "Об утверждении ежемесячных должностных окладов работников Государственной налоговой службы при Министерстве экономики".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, в новой редакции утверждены ежемесячные должностные оклады работников аппарата Государственной налоговой службы, учреждений, входящих в ее структуру, и подведомственных учреждений, не входящих в ее структуру.

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