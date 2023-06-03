Должностные оклады сотрудников Государственной налоговой службы утверждены в новой редакции

Кабинет министров внес изменения в постановление от 28 октября 2021 года "Об утверждении ежемесячных должностных окладов работников Государственной налоговой службы при Министерстве экономики".

Кабинет министров внес изменения в постановление от 28 октября 2021 года "Об утверждении ежемесячных должностных окладов работников Государственной налоговой службы при Министерстве экономики".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, в новой редакции утверждены ежемесячные должностные оклады работников аппарата Государственной налоговой службы, учреждений, входящих в ее структуру, и подведомственных учреждений, не входящих в ее структуру.