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Доля ВВП тюркских государств в мировой экономике составила 1,7% за полгода

Доля ВВП тюркских государств в мировой экономике составила 1,7% за полгода Страны Организации тюркских государств (ОТГ) произвели в первой половине 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 900,4 млрд долларов США, что составляет 1,7% от прогнозируемого мирового ВВП за тот же период, равного 54 трлн долларов.
Бизнес
26 декабря 2024 г. 13:01
Доля ВВП тюркских государств в мировой экономике составила 1,7% за полгода

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) произвели в первой половине 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 900,4 млрд долларов США, что составляет 1,7% от прогнозируемого мирового ВВП за тот же период, равного 54 трлн долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на Генассамблее Союза торгово-промышленных палат тюркских государств в Баку.

"Экономический рост стран ОТГ за отчетный период составил около 6%, что вдвое превышает глобальный показатель в 3,1%. Эти данные подчеркивают динамичное развитие нашего региона и усиливающееся экономическое влияние", - отметил Мусаев.

Также он отметил, что общий товарооборот между странами ОТГ в январе-июне составил 508,8 млрд долларов, что эквивалентно 3,2% от прогнозируемого мирового товарооборота в 16 трлн долларов США. "Эти цифры отражают растущую экономическую интеграцию тюркских государств и их значимость в глобальных экономических процессах", - добавил он.

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