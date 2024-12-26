Доля ВВП тюркских государств в мировой экономике составила 1,7% за полгода

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) произвели в первой половине 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 900,4 млрд долларов США, что составляет 1,7% от прогнозируемого мирового ВВП за тот же период, равного 54 трлн долларов.

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) произвели в первой половине 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 900,4 млрд долларов США, что составляет 1,7% от прогнозируемого мирового ВВП за тот же период, равного 54 трлн долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на Генассамблее Союза торгово-промышленных палат тюркских государств в Баку.

"Экономический рост стран ОТГ за отчетный период составил около 6%, что вдвое превышает глобальный показатель в 3,1%. Эти данные подчеркивают динамичное развитие нашего региона и усиливающееся экономическое влияние", - отметил Мусаев.

Также он отметил, что общий товарооборот между странами ОТГ в январе-июне составил 508,8 млрд долларов, что эквивалентно 3,2% от прогнозируемого мирового товарооборота в 16 трлн долларов США. "Эти цифры отражают растущую экономическую интеграцию тюркских государств и их значимость в глобальных экономических процессах", - добавил он.