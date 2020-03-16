​Доля внутренних инвестиций в Азербайджане сократилась до 58%

В январе-феврале этого года в Азербайджане на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 1 965,2 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 58,7% израсходовано на строительно-монтажные работы.

В структуре общих инвестиций 68,3% пришлось на строительство производственных объектов, 20,6% - объектов сферы услуг, 11,1% - жилых домов.

Из внутренних источников в основной капитал направлено 58,3% общих инвестиций (по итогам января - 69,8%).

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 65,3%, бюджетных средств - 17,1%, личных средств населения – 7%, банковских кредитов - 5,1%, средств госфондов - 2,4%, прочих средств - 3,1%.