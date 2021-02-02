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Доля "теневой экономики" в Азербайджане будет сведена к минимуму

Доля "теневой экономики" в Азербайджане будет сведена к минимуму В долгосрочной перспективе экономический рост в Азербайджане должен быть здоровым и сбалансированным.
Бизнес
2 февраля 2021 г. 15:29
Доля теневой экономики в Азербайджане будет сведена к минимуму

В долгосрочной перспективе экономический рост в Азербайджане должен быть здоровым и сбалансированным.

Как сообщает Report, об этом говорится в документе "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития" и приоритете "Устойчиво растущая конкурентоспособная экономика", утвержденных сегодня президентом.

В документе говорится, что такой экономический рост создаст прочную основу для устойчивого развития страны. Для эффективной реализации этого приоритета должны быть обеспечены следующие две цели:

- устойчивый и высокий экономический рост;

- устойчивость к внутренним и внешним воздействиям.

"Экономический рост является одним из главных факторов, влияющих на жизнь граждан. Должен быть достигнут высокий уровень национального дохода на душу населения. Экономический рост должен обеспечивать ежегодное улучшение уровня жизни путем создания рабочих мест с высоким уровнем дохода.

Для устойчивого экономического роста, глубокой диверсификации национальной экономики, полной реализации экспортного потенциала товаров и услуг должны быть найдены новые “движущие силы”. Хотя нефтяной сектор является одной из опор социально-экономического развития, ненефтяная экономика должна стать центром развития.

Экономический рост должен опираться на передовые и эффективные частные инициативы, должно быть усилено государственно-частное сотрудничество. Доля частного сектора в финансировании ненефтяного сектора должна быть увеличена.

Для того чтобы частный сектор, особенно малый и средний бизнес, стал основным источником экономического роста и занятости, должна быть значительно улучшена деловая среда, повышена прозрачность в судебно-правовой системе, предотвращена недобросовестная конкуренция. Должна быть реализована новая и прозрачная стратегия приватизации, повышена экономическая эффективность механизмов продвижения бизнеса. Налоговая и таможенная политика, наряду с созданием адекватных возможностей обеспечения расходов государственного бюджета, должна служить стимулированию предпринимательской деятельности.

Необходимо обеспечить привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику страны, в том числе стратегических инвесторов в область инфраструктуры. Но при этом в центре внимания должно быть эффективное регулирование инвестиций с учетом защиты национальных интересов страны и создания конкурентной среды для иностранных инвесторов.

Теневая экономика должна быть сведена к минимуму, а уровень прозрачности в частном и государственном секторах должен быть доведен до самых высоких стандартов.

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