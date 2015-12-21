​Доля табака и табачных изделий в экспорте сократилась до минимума

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь текущего года Азербайджан импортировал табака и табачных изделий на сумму в размере 278 948,66 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 84 550,48 тыс. долларов или 23,26% меньше по сравнению с 2014 годом. В результате, импорт табака и табачных изделий составил 3,40% от общего объема импорта за 11 месяцев 2015 года.

За отчетный период Азербайджан экспортировал табака и промышленных заменителей табака на сумму в размере 8 318,82 тыс. долларов, что на 2836,94 тыс. долларов или 25,43% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт табака и промышленных заменителей табака составил 0,01% от общего объема экспорта за 2015 год.