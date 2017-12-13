Доля ненефтяного сектора в общей структуре экспорта Азербайджана сократилась

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Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре текущего года доля ненефтяного сектора в общем объеме экспорта из Азербайджана составила 1 386 686,07 тыс. долларов или 11,1%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Таким образом, было зафиксировано сокращение доли ненефтяного экспорта в общем объеме экспорта. Так, в январе-октябре эта цифра составила 1 218 670,37 тыс. долларов (13,5%).

Следует отметить, что за январь-ноябрь 2017 года внешнеторговый оборот страны составил 20 291 683,43 тыс. долларов, экспорт - 12 500 979,9 тыс. долларов, импорт - 7 790 703,53 тыс. долларов, положительное сальдо - 4 710 276,37 тыс. долларов.