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Доля МСП в занятости в ненефтегазовом секторе будет доведена до 60%

Доля МСП в занятости в ненефтегазовом секторе будет доведена до 60% В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы одной из основных целей является доведение доли субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в валовом внутреннем продукте (ВВП) по ненефтегазовому сектору до 35%,
Бизнес
28 декабря 2022 г. 12:03
Доля МСП в занятости в ненефтегазовом секторе будет доведена до 60%

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы одной из основных целей является доведение доли субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в валовом внутреннем продукте (ВВП) по ненефтегазовому сектору до 35%, а доли МСП в занятости по ненефтегазовому сектору до 60%.

Как сообщает Report, об этом на церемонии вручения премии "Dayaq" заявил помощник президента – заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

"Доля частного сектора в ВВП Азербайджана достигла 83,5% и продолжает расти. В настоящее время более 1/4 ненефтегазового экспорта осуществляют МСП. Их роль в экономике значительно возросла. 99% хозяйствующих субъектов составляют МСП. Их доля в создании добавленной стоимости, в сфере занятости и инвестиций неуклонно растет. В настоящее время в нашей стране расширяется значение инновационных стартапов. Отрадно, что МСП в стране развиваются не только в торговле, но и в других сферах экономики, обеспечивая наряду с товарами и услугами применение современных технологий", - отметил он.

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Версия на английском языке Share of SMEs in employment in non-oil and gas sector to be increased to 60%
Версия на азербайджанском языке Şahmar Mövsümov: "Qeyri-neft-qaz sektoru üzrə məşğulluqda KOB-ların payı 60 %-ə çatdırılacaq"

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