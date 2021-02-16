Доля льготных кредитов по гослинии в стоимости проектов увеличилась

В 2020 году доля льготных кредитов Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана составила 31,9% в стоимости профинансированных проектов

В 2020 году доля льготных кредитов Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана составила 31,9% в стоимости профинансированных проектов. Это на 4,5 процентных пункта больше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

В прошлом году 908 проектам общей стоимостью 397 млн манатов было выдано кредитов на сумму 126,9 млн манатов, говорится в сообщении. В прошлом году 1 573 проектам на общую сумму 638,6 млн манатов была оказана финансовая поддержка в размере 175 млн манатов.

За отчетный период общая стоимость проектов снизилась на 37,8%, количество - на 42,3%, а сумма выделенных льготных кредитов - на 27,5%. Вместо этого средняя стоимость кредитов увеличилась на 26,1% и достигла 140 тыс. манатов. Средний срок кредита сократился на полгода - до 6 лет, а количество создаваемых новых рабочих мест сократилось на 49% - до 2 725.

"Сокращение финансирования по линии фонда связано с негативным воздействием пандемии коронавируса (COVID-19) на деловую среду и экономическую активность. В то же время, поскольку 50 млн манатов средств фонда предназначены для реализации механизма субсидирования существующего кредитного портфеля, эти средства не были использованы для предоставления льготных кредитов”, - заявила структура.

Отметим, что до сих пор Фонд развития предпринимательства выдал 2,6 млрд манатов кредитов на более чем 38 тыс. проектов общей стоимостью более 5,9 млрд манатов. За счет этих кредитов создано более 173 тыс. новых рабочих мест.