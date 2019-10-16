​Доля AZAL на грузинском авиарынке возросла

В январе-сентябре этого года Азербайджанские авиалинии (AZAL) перевезли в Грузию 103 183 пассажира.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.

За 9 месяцев года AZAL увеличил свою долю на грузинском авиарынке до 3%. В первой половине года национальный авиаперевозчик Азербайджана занимал 2% авиарынка соседней страны (51 927 пассажиров).

За отчетный период иностранные авиакомпании перевезли в Грузию в общей сложности 3 569 002 пассажира.

Первое место по количеству пассажироперевозок в Грузию заняла Wizz Air (592 988), второе - Turkish Airlines (443 932), Georgian Airlines (435 208 человек).