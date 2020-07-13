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Долги ведущих компаний мира возрастут из-за пандемии на 1 трлн. долларов

Долги ведущих компаний мира возрастут из-за пандемии на 1 трлн. долларов Задолженность ведущих компаний мира в 2020 году возрастет из-за пандемии коронавируса на 1 трлн. долларов США
Бизнес
13 июля 2020 г. 14:51
Долги ведущих компаний мира возрастут из-за пандемии на 1 трлн. долларов

Задолженность ведущих компаний мира в 2020 году возрастет из-за пандемии коронавируса на 1 трлн. долларов США. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в аналитической фирме Janus Henderson.

По данным ее исследования, охватывающего состояние дел в 900 крупнейших компаниях мира, глобальная корпоративная задолженность увеличится в связи с этим сразу на 12%, до почти 9,3 трлн. долларов США. Почти половина долга на нынешний момент - 3,9 трлн. долларов США - приходится на компании из США, заимствования которых за последние пять лет возрастали самыми быстрыми в мире темпами. Вслед за американцами в рейтинге по этому показателю следуют компании из ФРГ - 762 млрд. долларов США, из которых 192 млрд приходятся на Volkswagen.

В прошлом году также был отмечен резкий - сразу на 8% - рост показателя, что было связано с целым рядом экономических причин: слияниями и приобретениями, заимствованиями для выкупа акций и выплат дивидендов. Однако в нынешнем году ситуация в этой сфере, по словам экспертов, значительно сложнее, поскольку последствия пандемии коронавируса подрывают прибыли. 

"Заболевание, вызываемое новым коронавирусом, - COVID-19 - все изменило, - подчеркивает представитель Janus Henderson Сет Мейер. - Речь идет сейчас о сохранении капитала и укреплении баланса".

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