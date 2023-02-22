Документация 4 госструктур будет автоматически интегрирована в систему ГНС Азербайджана

В Азербайджане планируется создание технической возможности, обеспечивающей электронный обмен заключениями Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики, Министерства науки и образования, документа, подтверждающего первоначальное

В Азербайджане планируется создание технической возможности, обеспечивающей электронный обмен заключениями Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики, Министерства науки и образования, документа, подтверждающего первоначальное согласие Центрального банка Азербайджана, письма Агентства по развитию малого и среднего бизнеса для автоматического представления в регистрирующий орган.

Как сообщает Report, об этом было сказано на встрече в формате видео-конференции между представителями Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики и Центрального банка в связи с работой, проделанной в рамках ”Дорожной карты на 2022-2023 годы по реализации работы в соответствующей области, связанной с индикатором "Вход в бизнес" проекта "Благоприятная деловая среда".

Стороны обсудили меры, предусмотренные дорожной картой, пункты, содержащиеся в законодательстве, предстоящие технические решения по интеграции и пр. В рамках встречи представлен список документов, которые необходимо интегрировать в Государственную налоговую службу.