О нас

Документация 4 госструктур будет автоматически интегрирована в систему ГНС Азербайджана

Документация 4 госструктур будет автоматически интегрирована в систему ГНС Азербайджана В Азербайджане планируется создание технической возможности, обеспечивающей электронный обмен заключениями Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики, Министерства науки и образования, документа, подтверждающего первоначальное
Бизнес
22 февраля 2023 г. 13:14
Документация 4 госструктур будет автоматически интегрирована в систему ГНС Азербайджана

В Азербайджане планируется создание технической возможности, обеспечивающей электронный обмен заключениями Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики, Министерства науки и образования, документа, подтверждающего первоначальное согласие Центрального банка Азербайджана, письма Агентства по развитию малого и среднего бизнеса для автоматического представления в регистрирующий орган.

Как сообщает Report, об этом было сказано на встрече в формате видео-конференции между представителями Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики и Центрального банка в связи с работой, проделанной в рамках ”Дорожной карты на 2022-2023 годы по реализации работы в соответствующей области, связанной с индикатором "Вход в бизнес" проекта "Благоприятная деловая среда".

Стороны обсудили меры, предусмотренные дорожной картой, пункты, содержащиеся в законодательстве, предстоящие технические решения по интеграции и пр. В рамках встречи представлен список документов, которые необходимо интегрировать в Государственную налоговую службу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 4 qurumun sənədləri avtomatik olaraq DVX-nın sisteminə inteqrasiya ediləcək

Экслюзивные новости

Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
20 февраля 2023 г. 18:41
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
20 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
20 февраля 2023 г. 16:39
Азербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
ФотоАзербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
20 февраля 2023 г. 15:02
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
20 февраля 2023 г. 14:14
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
20 февраля 2023 г. 13:42
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
20 февраля 2023 г. 11:33
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
19 февраля 2023 г. 21:39
Азербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
ФотоАзербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
18 февраля 2023 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi