Reuters сообщил о скором запрете на оборудование Huawei в США

Президент США Дональд Трамп собирается уже на этой неделе подписать указ, запрещающий американским компаниям использовать оборудование, которое угрожает интересам страны.

Как передает Report со ссылкой на РБК, по данным Reuters, документ направлен против Huawei.

По словам собеседников Reuters, в указе Трампа не называется ни одна из компаний, а формальным основанием для документа служит пункт в законодательстве, разрешающий вмешиваться в торговые дела в случае непосредственной угрозы национальной безопасности США. Однако собеседники агентства указывают, что целью нового указа станет китайская Huawei, которую Вашингтон неоднократно обвинял в создании шпионского оборудования.



Сам документ готовился в течение года, а его введение неоднократно откладывалось на фоне переговоров о новом торговом соглашении между Китаем и США. Подписание указа может также сказаться на отношениях между Пекином и Вашингтоном, поскольку Huawei Technologies — третий по масштабам производитель смартфонов в мире, а КНР считает атаки против компании признаком недобросовестной конкуренции.



