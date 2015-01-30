Доклад ЮНКТАД: Объемы поступающих в Азербайджан инвестиций увеличились

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В первой половине 2014 года глобальные потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сократились на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 1,26 трлн. долларов США. Эта тенденция обусловлена экономической неопределенностью и геополитическими рисками, в том числе - региональными конфликтами. Как сообщает Report, об этом говорится в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о мировых инвестициях. Его авторы анализируют самые последние тенденции в области глобальных инвестиций и оценивают их перспективы.

Потоки иностранных инвестиций в страны с переходной экономикой сократились почти вдвое по сравнению с предыдущим годом и составили 45 млрд. долларов США. В ЮНКТАД связывают это сокращение с конфликтом в Украине, санкциями в отношении Российской Федерации и прогнозами экономического спада.

Иностранные инвестиции в российскую экономику снизились на 70% до примерно 19 млрд. долларов. Основные нефтяные и газовые компании из развитых стран прекратили либо стали воздерживаться от инвестирования в Россию.

В Украине потоки ПИИ снизились на 0,2 млрд. долларов США. А объемы инвестиций, поступающие в Казахстан и Азербайджан, напротив, увеличились.

В докладе сообщается, что Китай привлек в свою экономку 128 млрд. долларов и, таким образом, занял первое место в списке государств, куда в 2014 году было направлено больше всего прямых иностранных инвестиций.

Авторы доклада отмечают 14-процентное падение объема инвестиций, поступающих в промышленно развитые страны, что, в основном, связано с вялым характером инвестирования в экономику США.

Потоки ПИИ в Европейский союз составили 267 млрд. долларов США. Это на 13% больше, чем в 2013 году, но все еще гораздо меньше уровня 2007 года.

Развивающиеся страны в 2014 году привлекли в свою экономику 700 млрд. долларов США, что на 4% больше, чем в 2013 году. На них в целом приходится 56% всех прямых иностранных инвестиций.