Доходы от продажи чипов выросла на 26%

В 2021 году доходы от продаж полупроводников (чипов) в мире составили 555,9 млрд долларов США, что на 26,2% больше, чем в 2020 году.

В 2021 году доходы от продаж полупроводников (чипов) в мире составили 555,9 млрд долларов США, что на 26,2% больше, чем в 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA).

В прошлом году объем глобальных продаж чипов впервые с 2018 года превысил 1 трлн единиц, составив 1,15 трлн единиц.

В течение отчетного периода Китай по-прежнему был крупнейшим рынком полупроводников. Доходы от продаж чипов в этой стране выросли на 27,1% в годовом сравнении - до 192,5 млрд долларов.

В этом году SIA ожидает, что продажи чипов вырастут на 9% по сравнению с прошлым годом.