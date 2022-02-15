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Доходы от продажи чипов выросла на 26%

Доходы от продажи чипов выросла на 26% В 2021 году доходы от продаж полупроводников (чипов) в мире составили 555,9 млрд долларов США, что на 26,2% больше, чем в 2020 году.
Бизнес
15 февраля 2022 г. 10:08
Доходы от продажи чипов выросла на 26%

В 2021 году доходы от продаж полупроводников (чипов) в мире составили 555,9 млрд долларов США, что на 26,2% больше, чем в 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA).

В прошлом году объем глобальных продаж чипов впервые с 2018 года превысил 1 трлн единиц, составив 1,15 трлн единиц.

В течение отчетного периода Китай по-прежнему был крупнейшим рынком полупроводников. Доходы от продаж чипов в этой стране выросли на 27,1% в годовом сравнении - до 192,5 млрд долларов.

В этом году SIA ожидает, что продажи чипов вырастут на 9% по сравнению с прошлым годом.

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Версия на азербайджанском языке Çip satışından gəlir 26 % artıb

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