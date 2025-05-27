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Доходы от международного туризма в I квартале выросли на 11%

Доходы от международного туризма в I квартале выросли на 11% Доходы от международного туризма выросли на 11% в первом квартале по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до $1,7 трлн.
Бизнес
27 мая 2025 г. 17:03
Доходы от международного туризма в I квартале выросли на 11%

Доходы от международного туризма выросли на 11% в первом квартале по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до $1,7 трлн.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация туризма при ООН - UN Tourism.

"Мы наблюдаем значительный рост доходов от туризма по многим направлениям в начале 2025 года. Средние расходы на международную поездку в 2024 году составили 1170 долларов США, что почти на 20% выше среднего показателя до пандемии в $1 тыс.", - говорится в сообщении.

Пересмотренные данные показывают, что общие доходы от экспорта международного туризма (доходы и пассажирские перевозки) выросли на 11% (в реальном выражении) и достигли рекордных $2 трлн в 2024 году, что примерно на 15% выше допандемийного уровня. Это около 6% от общего объема мирового экспорта товаров и услуг и 23% от мировой торговли услугами.

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