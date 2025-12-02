Доходы АЖД за 9 месяцев от перевозки грузов и пассажиров приблизились к 300 млн манатов

Доходы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) от перевозки грузов и пассажиров в январе-сентябре 2025 года составили 296,391 тыс. манатов, что на 8,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщили Report в Госкомитете по статистике.

В структуре доходов на долю грузоперевозок пришлось 284 млн 320,2 тыс. манатов (спад на 9,8%), в том числе по международным направлениям - 246 млн 146,8 тыс. манатов (спад на 10,5%), по внутренним - 38 млн 173,4 тыс. манатов (спад на 5,2%).

В структуре доходов от грузоперевозок по международным направлениям на долю транзитных перевозок пришлось 109 млн 223,7 тыс. манатов (снижение на 18%).

Доходы от пассажироперевозок по железным дорогам Азербайджана в отчетный период составили 12 млн 71,1 тыс. манатов (рост на 48,4%), весь этот объем пришелся на перевозки по внутренним направлениям.

Как сообщалось, в январе-сентябре 2025 года грузоперевозки по железным дорогам Азербайджана составили 12 млн 507,2 тыс. т (снижение на 10,3%), пассажироперевозки – 7 млн 156,8 тыс. человек (рост на 19,5%). В отчетный период объем транзитных грузоперевозок составил 4 млн 863,5 тыс. т (снижение на 14%).