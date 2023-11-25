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Доходы Азербайджана от экспорта табака снизились в 2 раза

Доходы Азербайджана от экспорта табака снизились в 2 раза В январе-октябре 2023 года Азербайджан импортировал табак и его промышленные заменители на сумму 97 млн долларов США.
Бизнес
25 ноября 2023 г. 15:27
Доходы Азербайджана от экспорта табака снизились в 2 раза

В январе-октябре 2023 года Азербайджан импортировал табак и его промышленные заменители на сумму 97 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 19,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоимость табака и его промышленных заменителей, экспортированных Азербайджаном за 10 месяцев этого года, составила 11,1 млн долларов США, что на 49,6% или почти в 2 раза меньше, чем год назад.

В отчетном периоде расходы на импорт табака и его промышленных заменителей составили 0,7% от общих импортных расходов Азербайджана, а экспортные доходы - 0,01% от общих экспортных доходов.

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Версия на английском языке Azerbaijan halves revenues from tobacco exports
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın tütün ixracından gəlirləri 2 dəfə azalıb

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