Доходы Азербайджана от экспорта табака снизились в 2 раза

В январе-октябре 2023 года Азербайджан импортировал табак и его промышленные заменители на сумму 97 млн долларов США.

В январе-октябре 2023 года Азербайджан импортировал табак и его промышленные заменители на сумму 97 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 19,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоимость табака и его промышленных заменителей, экспортированных Азербайджаном за 10 месяцев этого года, составила 11,1 млн долларов США, что на 49,6% или почти в 2 раза меньше, чем год назад.

В отчетном периоде расходы на импорт табака и его промышленных заменителей составили 0,7% от общих импортных расходов Азербайджана, а экспортные доходы - 0,01% от общих экспортных доходов.