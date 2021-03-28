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Доходы Азербайджана от экспорта напитков снизились на 37% 

Доходы Азербайджана от экспорта напитков снизились на 37%  В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал напитки и уксус на сумму 1,819 млн долларов США.
Бизнес
28 марта 2021 г. 17:45
Доходы Азербайджана от экспорта напитков снизились на 37% 

В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал напитки и уксус на сумму 1,819 млн долларов США.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, это на 37,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт напитков за отчетный период составил 0,7% от общего объема экспорта.

Стоимость импортированных в Азербайджан напитков и спирта за два месяца составила 6,977 млн долларов США, что на 600 тыс. долларов, или 7,9% меньше, чем годом ранее.

Импорт напитков за отчетный период составил 0,4% от общего объема импорта.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın içki ixracından gəliri 37 % azalıb
Версия на английском языке Azerbaijan sees 37% decline in beverage export

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