Доходы Азербайджана от экспорта напитков снизились на 37%

В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал напитки и уксус на сумму 1,819 млн долларов США.

В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал напитки и уксус на сумму 1,819 млн долларов США.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, это на 37,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт напитков за отчетный период составил 0,7% от общего объема экспорта.

Стоимость импортированных в Азербайджан напитков и спирта за два месяца составила 6,977 млн долларов США, что на 600 тыс. долларов, или 7,9% меньше, чем годом ранее.

Импорт напитков за отчетный период составил 0,4% от общего объема импорта.