Доходы Азербайджана от экспорта лесных орехов выросли на 17%

В январе-октябре 2023 года Азербайджан экспортировал лесные орехи на сумму 94,3 млн долларов США.

В январе-октябре 2023 года Азербайджан экспортировал лесные орехи на сумму 94,3 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском выпуске ”Экспортного обзора“ Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на 17,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в октябре экспорт лесных орехов из Азербайджана вырос на 63,5% по сравнению с 2022 годом и достиг 15,7 млн долларов США.

За январь-октябрь 2023 года стоимость общего экспорта Азербайджана составила 29,3 млрд долларов США, а стоимость экспорта ненефтяного сектора - 2,7 млрд долларов США, что на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.