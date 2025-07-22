Доходы Азербайджана от экспорт хлопка в первом полугодии приблизились к $117 млн

09:24 В первом полугодии текущего года Азербайджан импортировал хлопок на сумму 4,954 млн долларов США.

Азербайджан в первом полугодии текущего года экспортировал хлопок на $116,958 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 11,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период импорт хлопка в Азербайджана составил на сумму $4,954 млн, увеличившись на 10,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне текущего года импорт хлопка составил 0,04% от общего объема импорта Азербайджана, а экспорт – 0,9% от общего объема экспорта страны.