Доходы Азербайджана от экспорт хлопка в первом полугодии приблизились к $117 млн

Азербайджан в первом полугодии текущего года экспортировал хлопок на $116,958 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 11,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
За отчетный период импорт хлопка в Азербайджана составил на сумму $4,954 млн, увеличившись на 10,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В январе-июне текущего года импорт хлопка составил 0,04% от общего объема импорта Азербайджана, а экспорт – 0,9% от общего объема экспорта страны.