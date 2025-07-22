О нас

Доходы Азербайджана от экспорт хлопка в первом полугодии приблизились к $117 млн

Доходы Азербайджана от экспорт хлопка в первом полугодии приблизились к $117 млн 09:24 В первом полугодии текущего года Азербайджан импортировал хлопок на сумму 4,954 млн долларов США.
Бизнес
22 июля 2025 г. 09:57
Доходы Азербайджана от экспорт хлопка в первом полугодии приблизились к $117 млн

Азербайджан в первом полугодии текущего года экспортировал хлопок на $116,958 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 11,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период импорт хлопка в Азербайджана составил на сумму $4,954 млн, увеличившись на 10,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне текущего года импорт хлопка составил 0,04% от общего объема импорта Азербайджана, а экспорт – 0,9% от общего объема экспорта страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın pambıq ixracından gəliri 11 %-dən çox azalıb

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
19 июля 2025 г. 18:28
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi