​Доходы авиакомпаний мира от пассажироперевозок сократятся на 44%

В результате негативных последствий распространения коронавируса в этом году в авиационном и смежных секторах могут потерять работу 25 млн человек по всему миру.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

"Если ограничения в секторе путешествий и туризма, в которых заняты около 65,5 млн человек, продлятся еще 3 месяца, работа 25 млн человек из этого и смежных секторов будет под угрозой", - говорится в заявлении учреждения.

Кроме того, во II квартале этого года ожидается снижение спроса в авиационном секторе на 70%, авиакомпании потеряют приблизительно 61 млрд долларов США наличными, а их доходы от пассажироперевозок сократятся на 44% по сравнению с прошлым годом.