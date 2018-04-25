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    "Дочка" Saudi Aramco открыла представительство в Азербайджане

    Министерство налогов зарегистрировало ООО Aramco Overseas Company Azerbaijan

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Министерство налогов зарегистрировало ООО Aramco Overseas Company Azerbaijan, представительство "дочки" национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, компания зарегистрирована по юридическому адресу г. Баку, Насиминский район, Московский проспект, дом 48, квартира 22, ее уставный капитал составляет 10 тыс. евро, законным представителем является гражданин Саудовской Аравии Талал Альмарри Хусаин.

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