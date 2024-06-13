"Дочка" Anglo-Asian Mining договорилась о продаже будущей продукции с рудника в Карабахе

Компания Azerbaijan International Mining Company Limited (AIMC - дочернее предприятие британской золотодобывающей компании Anglo-Asian Mining, AAM) подписала соглашение с Trafigura Pte Ltd на продажу ей медного концентрата.

Компания Azerbaijan International Mining Company Limited (AIMC - дочернее предприятие британской золотодобывающей компании Anglo-Asian Mining, AAM) подписала соглашение с Trafigura Pte Ltd на продажу ей медного концентрата.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении AAM.

"AIMC и Trafigura подписали Соглашение о предоплате в связи с реализацией медного концентрата. В соответствии с Соглашением, Trafigura осуществит AIMC авансовые платежи на общую сумму 5 миллионов долларов для приобретения концентрата", - говорится в информации.

По условиям Соглашения, AIMC получит 3 миллиона долларов сразу и 2 миллиона долларов с возобновлением работы флотационной установки обработки руды. Авансовые платежи будут погашены поставкой медного концентрата компании Trafigura.

"Соглашением Trafigura также получила эксклюзивное право на покупку 50 % от объема продукции, которая будет получена в первый год добычи на медно-молибденовом руднике Демирли [в Карабахском экономическом районе]", - говорится в информации.

Соглашение действует до 31 декабря 2024 года. AIMC ожидает, что к этому времени компании Trafigura будет доставлено достаточное количество концентрата для погашения авансовых платежей.

"Соглашение с Trafigura предоставляет AIMC дополнительную гибкость в финансировании своей деятельности в течение следующих нескольких месяцев", - говорится в информации.

Отметим, что в соответствии с контрактом типа PSA, ААМ владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей, в том числе в Карабахе - золотоносного месторождения "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли". Контрактная территория "Гызылбулаг", расположенная в Агдеринском районе, имеет площадь 462 кв. км, примыкающий к ней участок "Демирли" – 74 кв. км.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.