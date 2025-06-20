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Дочерняя структура ААМ провела кадровые назначения на уровне высшего руководства

Дочерняя структура ААМ провела кадровые назначения на уровне высшего руководства Azerbaijan International Mining Company (AIMC), дочерняя компания британской Anglo Asian Mining PLC (AAM – оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане) произвела ряд назначений с целью усиления команды высшего руководства.
Бизнес
20 июня 2025 г. 14:45

Azerbaijan International Mining Company (AIMC), дочерняя компания британской Anglo Asian Mining PLC (AAM – оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане) произвела ряд назначений с целью усиления команды высшего руководства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию AAM.

Согласно информации, Доминик О’Хара назначен на должность директора AIMC по горнодобывающим работам. О’Хара - горный инженер и менеджер, проработавший на открытых и подземных работах по добыче меди и золота более 15 лет на трех континентах. До прихода в AIMC он работал в консалтинговой сфере, где вел широкий спектр проектов - от повышения операционной эффективности до проведения технических исследований, а также занимал руководящие должности в компаниях Glencore и AngloGold Ashanti.

На должность директора AMIC по геологии назначен Шон Лафэм, имеющий 13 лет опыта в горнодобывающей отрасли. В своей новой должности он будет курировать все геологические аспекты, касающиеся минеральных ресурсов и геологии добычи компании, способствуя росту за счет эффективного использования активов. До нынешнего назначения Лафэм занимал должности старшего геолога в компаниях SLR, Mining Plus, Lagata Private Equity и Glencore Copper, а также является признанным специалистом (Competent Person) по меди, золоту, кобальту и олову.

На должность старшего инженера-горняка по планированию AIMC назначен Сергей Резник, обладающий более чем 15-летним опытом работы на открытых и подземных рудниках в Северной Америке, Европе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке. В новой должности он будет оказывать поддержку действующим операциям и расширяющемуся портфелю проектов.

Афган Имамли и Фуад Сулхаев назначены на должности управляющих рудниками, которые будут отвечать за открытые разработки месторождений Демирли и Гедабек, снижая необходимость в повседневном контроле со стороны высшего руководства.

"Эти назначения играют ключевую роль в реализации стратегии среднесрочного роста AAM, направленной на превращение в многопрофильного производителя меди среднего уровня, поддерживая исполнительную команду и усиливая ее управленческий потенциал и компетентность",- говорится в сообщении.

Anglo Asian Mining ведет добычу драгоценных металлов на контрактных территориях Кедабек и Гоша. Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку шести месторождений. Доля Азербайджана, который в контракте представляет ЗАО "AzerGold", составляет 51%, доля AAM - 49%. В настоящее время компания владеет правами на разработку восьми контрактных площадей в Азербайджане.

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