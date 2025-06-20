Дочерняя структура ААМ провела кадровые назначения на уровне высшего руководства

Azerbaijan International Mining Company (AIMC), дочерняя компания британской Anglo Asian Mining PLC (AAM – оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане) произвела ряд назначений с целью усиления команды высшего руководства.

Azerbaijan International Mining Company (AIMC), дочерняя компания британской Anglo Asian Mining PLC (AAM – оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане) произвела ряд назначений с целью усиления команды высшего руководства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию AAM.

Согласно информации, Доминик О’Хара назначен на должность директора AIMC по горнодобывающим работам. О’Хара - горный инженер и менеджер, проработавший на открытых и подземных работах по добыче меди и золота более 15 лет на трех континентах. До прихода в AIMC он работал в консалтинговой сфере, где вел широкий спектр проектов - от повышения операционной эффективности до проведения технических исследований, а также занимал руководящие должности в компаниях Glencore и AngloGold Ashanti.

На должность директора AMIC по геологии назначен Шон Лафэм, имеющий 13 лет опыта в горнодобывающей отрасли. В своей новой должности он будет курировать все геологические аспекты, касающиеся минеральных ресурсов и геологии добычи компании, способствуя росту за счет эффективного использования активов. До нынешнего назначения Лафэм занимал должности старшего геолога в компаниях SLR, Mining Plus, Lagata Private Equity и Glencore Copper, а также является признанным специалистом (Competent Person) по меди, золоту, кобальту и олову.

На должность старшего инженера-горняка по планированию AIMC назначен Сергей Резник, обладающий более чем 15-летним опытом работы на открытых и подземных рудниках в Северной Америке, Европе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке. В новой должности он будет оказывать поддержку действующим операциям и расширяющемуся портфелю проектов.

Афган Имамли и Фуад Сулхаев назначены на должности управляющих рудниками, которые будут отвечать за открытые разработки месторождений Демирли и Гедабек, снижая необходимость в повседневном контроле со стороны высшего руководства.

"Эти назначения играют ключевую роль в реализации стратегии среднесрочного роста AAM, направленной на превращение в многопрофильного производителя меди среднего уровня, поддерживая исполнительную команду и усиливая ее управленческий потенциал и компетентность",- говорится в сообщении.

Anglo Asian Mining ведет добычу драгоценных металлов на контрактных территориях Кедабек и Гоша. Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку шести месторождений. Доля Азербайджана, который в контракте представляет ЗАО "AzerGold", составляет 51%, доля AAM - 49%. В настоящее время компания владеет правами на разработку восьми контрактных площадей в Азербайджане.