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Дочерняя компания украинской службы такси в Азербайджане сокращает уставный капитал

Дочерняя компания украинской службы такси в Азербайджане сокращает уставный капитал Дочерняя компания украинской службы такси в Азербайджане ООО "Уклон Азербайджан" объявила о сокращении уставного капитала.
Бизнес
20 августа 2024 г. 17:05
Дочерняя компания украинской службы такси в Азербайджане сокращает уставный капитал

Дочерняя компания украинской службы такси в Азербайджане ООО "Уклон Азербайджан" объявила о сокращении уставного капитала.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Однако на сколько будет уменьшен капитал, который в настоящее время составляет 5,602 млн манатов, не разглашается.

Известно лишь, что кредиторы могут в течение месяца предъявить свои требования по адресу: город Баку, Наримановский район, проспект Гейдара Алиева, 125.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın taksi xidmətinin Azərbaycandakı törəməsi nizamnamə kapitalını azaldır

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