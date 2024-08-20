Дочерняя компания украинской службы такси в Азербайджане сокращает уставный капитал

Дочерняя компания украинской службы такси в Азербайджане ООО "Уклон Азербайджан" объявила о сокращении уставного капитала.

Дочерняя компания украинской службы такси в Азербайджане ООО "Уклон Азербайджан" объявила о сокращении уставного капитала.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Однако на сколько будет уменьшен капитал, который в настоящее время составляет 5,602 млн манатов, не разглашается.

Известно лишь, что кредиторы могут в течение месяца предъявить свои требования по адресу: город Баку, Наримановский район, проспект Гейдара Алиева, 125.