До 400 автобусов пересекают азербайджано-иранскую границу во время паломничества в Кербелу

Астаринский таможенный пост Южного территориального таможенного управления Государственного таможенного комитета на азербайджано-иранской границе ежесуточно пересекают 7-8 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник поста Габиль Мехтиев.

По его словам, это число достигает 10 тыс. во время праздников и религиозных паломничеств: "Рост отмечается в основном, во время паломничества в Кербелу. Если в обычные дни это 50-60 автобусов, то в дни паломничества их число достигает 300-400".

Сотрудник таможни сообщил, что ежедневно границу пересекают 300-400 грузовых и 30-50 легковых машин.

"Плотности транспортных пассажиропотоков не наблюдается", - сказал он.