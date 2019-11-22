​Дмитрий Савельев: Азербайджан - единственный надежный партнер России

"Сотрудничество между Азербайджаном и Россией развивается из года в год. За последние несколько лет наблюдается интенсификация во всех сферах - это и экономика, и политика, и культура. Приезд Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой на X Российско-азербайджанский межрегиональный форум еще больше подчеркивает его значимость".

Об этом российскому бюро Report заявил руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев.

"Азербайджан является самым надежным, я бы сказал, единственным надежным партнером России. Для нас очень важно, что этот форум проходит в Москве. Хотелось бы еще больше это интенсифицировать, проводить больше мероприятий во всех сферах. Проходил транспортный форум, на котором тоже присутствовал Азербайджан, были туристические секции", - подчеркнул Д.Савельев.

Рассказывая о сотрудничестве в сфере туризма, депутат отметил, что это очень важная отрасль, помогающая укрепить двусторонние отношения между нашими странами: "Ведь чем больше россиян посетят Азербайджан, тем больше полюбят. Есть такая русская поговорка: "Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать".