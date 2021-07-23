Дмитрий Вольвач: Есть потенциал для увеличения товарооборота с Азербайджаном

Правительства Азербайджана и России будут поддерживать бизнес-сообщество обеих стран на фоне проблем, вызванных пандемией коронавируса (COVID-19).

Правительства Азербайджана и России будут поддерживать бизнес-сообщество обеих стран на фоне проблем, вызванных пандемией коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Report, об этом на азербайджано-российской деловой встрече в Баку заявил заместитель министра экономического развития соседней страны Дмитрий Вольвач.

"Пандемия повлияла на торговлю между нашими странами, но положительная динамика торгового оборота сохранилась. За первые 5 месяцев этого года стоимость товарооборота двух стран увеличилось на 3,8% в годовом выражении и достигла 1 016 миллионов долларов США. Стоимость российского экспорта в Азербайджан выросла на 2,6% и составила 836,6 млн долларов, а импорта из Азербайджана - на 7,4%, до 324 млн долларов. Все это благодаря исторически сложившемуся партнерству и программе поддержки бизнеса. Мы понимаем, что есть потенциал для увеличения взаимного торгового оборота. А основа для этого - проекты, реализуемые в Азербайджане", - отметил он.