Для зарубежных инвесторов впервые будет проведен роуд-шоу Новой Москвы

Роуд-шоу для зарубежных инвесторов, торгово-промышленных палат и торгпредств иностранных государств по новым территориям Москвы планируют впервые организовать весной этого года столичные власти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин в рамках X World Urban Forum, который проходит с 9 по 13 февраля под эгидой ООН в Абу-Даби (ОАЭ).

«Весной мы планируем организовать роуд-шоу Новой Москвы для глав дипломатических представительств иностранных государств, представителей крупнейших зарубежных компаний, руководителей торгово-промышленных палат. [Мы знаем, что им] очень интересно посмотреть, как развивается инфраструктура Новой Москвы, высокотехнологичные кластеры. Здесь проще, чем в старой Москве, строить дорожную, транспортную инфраструктуру, при этом не нарушается исторический облик города», — сказал глава ведомства.

Он отметил, что интерес к этим городским территориям проявляют партнеры из Израиля, Франции, и напомнил, что образцом уже реализуемого участия является медицинский кластер в Сколково.

Власти города предполагают рассказать потенциальным инвесторам о модели офсетных контрактов, когда в обмен на создание производства город не только предоставляет льготы в технополисах и технопарках, но и предлагает заключить долгосрочные контракты на поставку продуктов и услуг, логистических сервисов, подчеркнул Черемин.

По его данным, накопленные иностранные инвестиции в 2019 году в Москве составили почти 250 млрд долларов. «Притом что страна находится в санкционном режиме, на московской экономике в долгосрочной перспективе это не сказывается», — заключил он.