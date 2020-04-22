Для таксистов и парикмахеров снизят налоговую и социальную нагрузку ​

Общая налоговая и социальная нагрузка лиц, занимающихся в Баку частной парикмахерской деятельностью, снизится до 45 манатов или 47,5%.

Как сообщает Report, об этом говорится в подготовленном Министерством экономики Азербайджана механизме налоговых льгот и каникул для субъектов предпринимательства (в том числе малого и среднего предпринимательства), действующих в пострадавших от пандемии сферах.

В документе говорится, что частные парикмахеры в столице платят налоги в размере 30 манатов и взносы на социальное страхование в размере 62,5 манатов, то есть их общая налоговая и социальная нагрузка составляет 92,5 маната. После применения механизма льгот будет взиматься 30 манатов налогов и 15 манатов.

В то же время для лиц, занимающихся деятельностью такси в столице, налоги снизятся с 18 до 9 манатов, а взносы на соцстрахование – с 62,5 до 30 манатов. То есть, общая налоговая и социальная нагрузка снизится с 80,5 до 39 манатов (51,5%).