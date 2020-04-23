Для получения помощи предпринимателям нужно отправить онлайн-заявки

Отказ в предоставлении единовременного пособия лицам, зарегистрированным в качестве безработных в период особого карантинного режима, но имеющим идентификационный номер налогоплательщика (ИНН-VÖEN), вызвал ряд недоразумений.

Как сообщает Report, заместитель начальника Главного управления экономического анализа и контролем за учетом Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Намиг Дяргахов внес ясность в данный вопрос.

По его словам, наличие ИНН подтверждает, что юридическое или физическое лицо является налогоплательщиком. Учет налогоплательщиков ведется на основе ИНН, выданных им государственными налоговыми органами. ИНН может быть активным или пассивным. Если налогоплательщик прекращает свою деятельность, ИНН становится пассивным. Активный ИНН говорит о том, что человек осуществляет деятельность и имеет возможность получать доход, а пассивный ИНН свидетельствует о прекращении деятельности и отсутствии доходов.

"В соответствии с условиями и порядком предоставления единовременной выплаты лицам, зарегистрированным в качестве безработных в период карантинного режима, утвержденными постановлением Кабинета министров №127 от 7 апреля 2020 года, основаниям для отказа в выдаче помощи является наличие у лица, или мужа или жены активного ИНН. Иными словами, для лиц, деятельность которых приостановлена (с пассивным ИНН), нет ограничений для получения единовременной выплаты, и они могут обратиться в Министерство труда и социальной защиты населения.

Для выдачи помощи нельзя требовать отмены пассивного ИНН на имя физического лица. При предоставлении помощи учитывается не наличие какого-либо номера, а его доход, прибыль указанного лица", - сказал Дяргахов.

Он также рассказал, что ряд предпринимателей вместо того, чтобы заполнять соответствующую форму в личных кабинетах интернет-портала Налогового управления для присоединения к программе финансовой поддержки, обращаются с письмом в Министерство экономики и Государственную налоговую службу, и рекомендовал им оставлять заявки на интернет-портале.