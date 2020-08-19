Для бизнеса в "русских офшорах" предложены налоговые послабления

Соответствующий документ опубликовал Минфин РФ на едином портале проектов нормативно-правовых актов

Международные холдинговые компании, переехавшие на остров Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде, смогут выплачивать дивиденды за границу с минимальной налоговой ставкой 5%.

Как передает Report со ссылкой на газета.ru, соответствующий документ опубликовал Минфин РФ на едином портале проектов нормативно-правовых актов.

По словам партнера департамента налогов и права Deloitte Натальи Кузнецовой, такая ставка является самой долгожданной льготой, которая может вызвать большой интерес к специальным административным районам (САР).

САР на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде появились в 2018 году с целью привлечь капитал зарубежных компаний россиян. Регистрация в специальных административных районах была основным условием третьей амнистии капитала, которая завершилась 2 марта 2020 года.