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Report Georgia

Для бизнеса в "русских офшорах" предложены налоговые послабления

Для бизнеса в "русских офшорах" предложены налоговые послабления Соответствующий документ опубликовал Минфин РФ на едином портале проектов нормативно-правовых актов
Бизнес
19 августа 2020 г. 10:17
Для бизнеса в русских офшорах предложены налоговые послабления

Международные холдинговые компании, переехавшие на остров Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде, смогут выплачивать дивиденды за границу с минимальной налоговой ставкой 5%.

Как передает Report со ссылкой на газета.ru, соответствующий документ опубликовал Минфин РФ на едином портале проектов нормативно-правовых актов.

По словам партнера департамента налогов и права Deloitte Натальи Кузнецовой, такая ставка является самой долгожданной льготой, которая может вызвать большой интерес к специальным административным районам (САР).

САР на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде появились в 2018 году с целью привлечь капитал зарубежных компаний россиян. Регистрация в специальных административных районах была основным условием третьей амнистии капитала, которая завершилась 2 марта 2020 года.

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