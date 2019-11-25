Замминистра: Для азербайджано-китайского аграрно-индустриального парка выбирается территория - ЭКСКЛЮЗИВ

В настоящее время изучаются территории для создания азербайджано-китайского аграрно-промышленного парка.

Об этом сообщил Report заместитель министра экономики Ниязи Сафаров.

По его словам, рассматривается несколько регионов для создания парка, изучаются их инфраструктура и возможности развития потенциала: "После выбора территории работы начнут выполняться в конкретном направлении.

В создание азербайджано-китайского аграрно-промышленного парка планируется вложить 100 млн долларов. Азербайджанская инвестиционная компания при Министерстве экономики и китайская компания CAMCE подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию парка.