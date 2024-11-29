Для азербайджанского бизнеса открываются новые возможности в Центральной Азии

Азербайджанские компании могут использовать платформу Международного финансового центра “Астана” (МФЦА) для привлечения инвестиций и структурирования сделок в различных отраслях экономики — от цифровизации и финансов до реального сектора.

Азербайджанские компании могут использовать платформу Международного финансового центра “Астана” (МФЦА) для привлечения инвестиций и структурирования сделок в различных отраслях экономики — от цифровизации и финансов до реального сектора.

Об этом сообщил в интервью Report управляющий МФЦА Ренат Бектуров.

Р. Бектуров отметил, что в Казахстане уже работает более 1,7 тысячи компаний с азербайджанским капиталом, однако на платформе МФЦА зарегистрированы лишь четыре из них. Эти компании занимаются информационными услугами, транспортом и складированием.

“Потенциал для привлечения азербайджанских компаний к работе через МФЦА огромен. В первую очередь, перспективной выглядит сфера информационно-коммуникационных технологий. Казахстан занимает лидирующие позиции в регионе по цифровизации, но здесь все еще есть значительный простор для развития”, отметил он.

Другими перспективными направлениями для азербайджанских компаний он назвал торговлю, логистику и добычу ресурсов. Казахстан обладает удобным географическим расположением и богатыми ресурсами, что открывает широкие возможности для сотрудничества.

Р. Бектуров подчеркнул, что обе страны имеют богатую ресурсную базу и могут расширять взаимодействие в энергетике, включая совместные инфраструктурные проекты. Он привел в пример успешный опыт Азербайджана в транспортировке нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, который может быть использован для разработки аналогичных проектов в Казахстане.

“В области транспорта и логистики Казахстан и Азербайджан играют стратегическую роль в связывании Азии и Европы через Средний коридор. Развитие железных дорог, портов и упрощение таможенных процедур усилят эффективность торговли по всей Евразии”, - добавил он.

Одним из ключевых проектов стало создание СП Middle Corridor Multimodal Ltd. с участием национальных железнодорожных компаний Казахстана, Азербайджана и Грузии. Оно направлено на развитие мультимодальных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). По словам управляющего центра, СП в прошлом году было зарегистрировано в МФЦА. Еще одним успешным примером стал совместный фонд "SK-AIH Investment Fund Ltd.", созданный фондом “Самрук-Казына” и Азербайджанским инвестиционным холдингом. Фонд нацелен на привлечение инвестиций в экономику обеих стран, включая проекты по линии ТМТМ.

На полях климатической конференции COP29 было подписано соглашение о строительстве грузового терминала в порту Алят. Проект станет важным элементом в развитии ТМТМ, способствуя увеличению контейнерных перевозок по маршруту Китай–Европа–Китай, снижению сроков доставки и себестоимости перевозок.

“Это наглядный пример того, как Казахстан и Азербайджан уже успешно сотрудничают в практике и инвестициях, а также демонстрация преимуществ МФЦА как платформы для структурирования сделок”, - подчеркнул управляющий.

По его словам, МФЦА насчитывает более 3 400 участников из 80 стран, включая США, Великобританию, Китай, Турцию, Сингапур и другие. За годы работы объем привлеченных инвестиций через МФЦА превысил 13 млрд долларов США, из которых 5,9 млрд долларов США пришлись на портфельные инвестиции через биржу AIX, а 7,3 млрд долларов США составили прямые инвестиции компаний-участников.

С полным текстом интервью с Ренатом Бектуровым можно ознакомиться по ссылке