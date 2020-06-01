Для 37% глав компаний в Азербайджане главная угроза - волатильность курса

Несмотря на существующие вызовы на мировом рынке, руководители азербайджанских компаний по-прежнему демонстрируют определенный уровень оптимизма в отношении перспектив роста своей организации.

Как сообщает Report, PwC Азербайджан представил основные результаты 3-го ежегодного опроса руководителей компаний.

Тем не менее, несмотря на уверенность в своей способности развивать свой бизнес, руководители компаний хорошо осведомлены о различных проблемах - внутренних и внешних, - которые могут сорвать их планы роста. Для 37,2% руководителей местных компаний главной угрозой является волатильность обменных курсов, у 32,5% руководителей местных компаний растет беспокойство по поводу геополитической неопределенности, а у 23,5% - беспокойство вызывает налоговое бремя и неопределенность экономического роста.

Руководители компаний признают, что преобразования потребуют инвестиций в людские ресурсы - выход за рамки сокращения и использования повышения квалификации для роста эффективности и улучшения опыта работы. В результате, только 5% руководителей компаний намерены сократить число своих работников, тогда как 26% руководителей компаний добились прогресса в создании программы повышения квалификации, которая развивает спектр коммуникационных, технических и цифровых навыков. Одним из признаков того, что лидеры азербайджанского бизнеса стремятся инвестировать в быстро развивающиеся отрасли, является то, что 58% руководителей предпочитают инвестировать в сферы технологий, медиа и телекоммуникаций. 82,5% руководителей компаний планируют повысить эффективность работы в течение следующих 12 месяцев с целью улучшения производительности и стимулирования роста доходов.

Опрос является частью ежегодного глобального опроса руководителей PwC, представленном на Всемирном экономическом форуме в Давосе в течение последних 22 лет. Руководители 80 частных и государственных компаний из всех ключевых отраслей экономики Азербайджана приняли участие в опросе и поделились своими взглядами на рост, вызовы, повышение квалификации и многое другое.

"Опрос проводился до вспышки COVID-19, и мы понимаем, что взгляды руководителей по некоторым вопросам могли измениться всего за пару месяцев. В то же время, руководители компаний сохраняют свою позицию по фундаментальным вопросам, влияющим на бизнес, таким как экономический рост, геополитическая неопределенность и повышение квалификации", - говорится в информации.