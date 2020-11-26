Disney сократит 32 тысячи сотрудников

Сокращения коснутся более 15% штата

Американская корпорация Walt Disney в первой половине 2021 года уволит около 32 тысяч сотрудников, преимущественно парков, из-за трудностей, вызванных пандемией коронавируса.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

В связи с влиянием COVID-19 и новыми принципами работы Walt Disney была вынуждена ограничить найм новых сотрудников, в том числе на стратегически важные позиции, а также пойти на сокращения рабочей силы.

"В рамках этих мероприятий в первой половине 2021 финансового года будет прекращена работа примерно 32 тысяч сотрудников, в основном в подразделении Parks, Experiences and Products", — говорится в сообщении. Помимо этого отмечается, что по состоянию на 3 октября 2020 года порядка 37 тысяч сотрудников Walt Disney находились в неоплачиваемом отпуске.

Согласно данным компании, общий штат составляет около 203 тысяч сотрудников. Исходя из этого можно сказать, что сокращения коснутся более 15% штата. В конце сентября глава Disney Parks, Experiences and Products Джош Д'Амаро уже сообщал о намерении компании значительно сократить свой штат, однако тогда речь шла о 28 тысячах человек.

Ранее руководство компании Walt Disney Co призвало власти Калифорнии дать разрешение открыться парку "Диснейленд", закрывшемуся полгода назад из-за коронавируса, отметив, что чем дольше власти будут ждать, тем больший урон будет нанесен местной экономике и нанятые компанией сотрудники пострадают.

Американская The Walt Disney Company была основана художником-мультипликатором Уолтом Диснеем в 1923 году. Это одна из крупнейших компаний в США и один из мировых лидеров индустрии развлечений.