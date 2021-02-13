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Директор Synergy Group возглавит компанию холдинга

Директор Synergy Group возглавит компанию холдинга Директор входящего в Synergy Group ООО Azagro Рауф Гасанов освобожден от занимаемой должности.
Бизнес
13 февраля 2021 г. 13:15
Директор Synergy Group возглавит компанию холдинга

Директор входящего в Synergy Group ООО Azagro Рауф Гасанов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, компанию возглавит директор холдинга Эльнур Искендеров.

Напомним, что Synergy Group был создан в 2010 году и является одним из крупнейших частных холдингов, работающих в ненефтяном секторе в Азербайджане. Его уставный капитал составляет 50 млн манатов.

Коммерческая структура известна своей связью с бывшим министром налогов Фазилем Мамедовым. Э.Искендеров – сын бывшего главы Исполнительной власти Бинагадинского района Халеддина Искендерова, близкого Мамедову. Он возглавляет группу компаний с декабря прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке "Synergy Group"un direktoru holdinqin bir şirkətinə özü rəhbərlik edəcək

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