Директор Synergy Group возглавит компанию холдинга

Директор входящего в Synergy Group ООО Azagro Рауф Гасанов освобожден от занимаемой должности.

Директор входящего в Synergy Group ООО Azagro Рауф Гасанов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, компанию возглавит директор холдинга Эльнур Искендеров.

Напомним, что Synergy Group был создан в 2010 году и является одним из крупнейших частных холдингов, работающих в ненефтяном секторе в Азербайджане. Его уставный капитал составляет 50 млн манатов.

Коммерческая структура известна своей связью с бывшим министром налогов Фазилем Мамедовым. Э.Искендеров – сын бывшего главы Исполнительной власти Бинагадинского района Халеддина Искендерова, близкого Мамедову. Он возглавляет группу компаний с декабря прошлого года.