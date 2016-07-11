Глава Торговой палаты: Швейцарские компании заинтересованы в таких сферах азербайджанской экономики, как инфраструктура, транспорт и IT

Берн. 11 июля. REPORT.AZ/ "Стратегия Азербайджана по снижению своей зависимости от нефти и газа заключается в создании новых бизнес-возможностей для швейцарских инвесторов в различных сферах, включая инфраструктуру, банкинг, ИКТ, легкую и пищевую промышленность и чистые технологии".

Об этом корреспонденту швейцарского бюро Report заявила директор Совместной торговой палаты Швейцария-СНГ Дорит Саллис.

По ее словам, швейцарские компании больше всего заинтересованы в таких сферах азербайджанской экономики, как инфраструктура, транспорт и телекоммуникации.

Азербайджано-швейцарское сотрудничество

В таком проекте, как Трансадриатический трубопровод, который доставит азербайджанский природный газ в Италию через территорию Турции, Греции и Албании, имеется и швейцарское присутствие.

Азербайджан самый важный торговый партнер Швейцарии на Южном Кавказе. Диверсификация экономической структуры Азербайджана создает новые возможности для двусторонней торговли и сотрудничества.

Отношения между Швейцарией и Азербайджаном основываются на нескольких столпах, таких как энергетическая политика, сотрудничество с международными финансовыми институтами, сотрудничество по развитию. Товарооборот между странами стабильно увеличивается.

Швейцария является одним из 10-и крупных инвесторов Азербайджана, многочисленные швейцарские компании (включая ABB, StadlerRail, Glencore, Holcim, Novartis, Panalpina, Roche, Schindler, Sika, Sulzer) в настоящее время действуют в Азербайджане, имея свои представительства, линии продукции или совместные предприятия, что создает порядка 800 рабочих мест.

Азербайджан расширяет интерес к Швейцарии в качестве места для ведения бизнеса. Азербайджанское правительство видит Швейцарию как ворота в ЕС. Государственная компания Азербайджана SOCAR действует в Швейцарии. В июле 2012 года SOCAR Energy выкупила сеть ESSO Switzerland с 160 заправками, которые она использует под брендом SOCAR. SOCAR Trading, международный филиал SOCAR по маркетингу и развитию, имеет штаб-квартиру в Женеве.

Статистика показывает, что швейцарская и азербайджанская экономики имеют сильную отраслевую сторону и взаимно дополняют друг друга. Членство в ВТО или удачный бизнес-проект в области поставок энергоресурсов или в области инфраструктуры может еще больше улучшить климат для взаимного доверия и помочь эффективнее использовать огромный потенциал для двусторонней торговли, инвестиций и сотрудничества.

"Я горжусь тем, что известные азербайджанские компании действуют за рубежом, - заявила Report председатель Ассоциации друзей Азербайджана и координатор азербайджанской диаспоры в Швейцарии Арзу Алиева. - Что касается ситуации Азербайджана и Швейцарии, я впечатлена растущими экономическими отношениями между двумя странами, открытием возможностей для сотрудничества и в других сферах, таких как культура", - добавила она.